Tuttosport: “Belotti combatte e segna: che risposta a Juric!”

"Decide l’Inesistente, il Godot da trasferta secondo Juric". Così Tuttosport, nell'edizione odierna del quotidiano, apre il suo commento a Salernitana-Torino 0-1, una partita giocata in condizioni ambientali tutt'altro che ordinarie. "Notte da tregenda, tuoni, fulmini e saette, pioggia e grandine finale, e il Toro vince in trasferta dopo 8 partite a testa in giù senza successi e con 4 sconfitte. Non solo: due rigori sono stati fischiati ai granata piemontesi contro quelli salernitani, mica uno solo, che già era stato il primo di tutto il campionato". A segnare proprio lo stesso penalty è stato Andrea Belotti, il quale, come affermato da Juric, ha risposto alla grande al tecnico, che gli chiedeva maggior incisività in trasferta. "Belotti ha reagito alle mie stimolazioni nel modo migliore, dando battaglia agli avversari, lottando su ogni pallone, segnando il gol della vittoria dopo essersi conquistato il rigore. E poi colpendo anche un palo. Ha fatto bene, assolutamente" ha detto l'allenatore croato nel post gara. Inoltre, il Gallo viene indicato dal quotidiano come uno dei migliori in campo (7 la sua valutazione), insieme a Bremer (anche lui 7) e ad un ottimo Berisha: " 7.5 Torna ai livelli visti in casa contro l’Inter".