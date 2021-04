Tuttosport: “Belotti, idea per il rinnovo”

Rassegna Stampa / Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Il rinnovo di contratto del Gallo Belotti è uno dei temi più caldi della stagione che volge al termine. Il Capitano è in scadenza giugno 2022 e, con un solo anno di contratto rimasto, deve per forza prendere un decisione relativa al suo futuro. Rinnovare col Toro oppure andare via? Quest'estate in tal senso sarà decisiva, perché se il Gallo decidesse per l'addio, le pretendenti sarebbero tante, anche perché, data l'imminente scadenza col Toro, la sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 20-25 milioni di euro. Da mesi la società granata intende proporgli di continuare a Torino, ma non ha mai presentato alcuna proposta. Nell'ultimo periodo però, "nella testa di Cairo e dei suoi più stretti collaboratori sta lievitando un’idea che potrebbe convincere il capitano a prolungare il contratto in relativa serenità, con la porta aperta (per andarsene) nel caso le cose non dovessero andare bene". E l'idea è la seguente: "Il Toro potrebbe dunque proporre a Belotti un contratto - economicamente vantaggioso, una volta ritoccato verso l’alto l’ingaggio - con una clausola tecnica che lo libererebbe in caso di risultati deludenti. O meglio: se il Toro nella prossima stagione non conquistasse l’Europa, il Gallo potrebbe liberarsi ad una cifra stabilita pari a quella che Cairo potrebbe incassare vendendolo nella prossima estate: appunto 20-25 milioni". Stando a quanto riporta Tuttosport: "È una possibilità, questa, che se non altro consentirebbe di cominciare ad imbastire una trattativa. E che, di sicuro, metterebbe alla prova le due parti. Al Gallo, papà da poco, probabilmente non dispiacerebbe neppure aspettare ancora un anno prima di prendere la decisione definitiva. A Torino e al Toro, malgrado tutto, si trova bene". Ovviamente, in caso di retrocessione in Serie B, il problema del rinnovo non si porrebbe nemmeno, perché Belotti lascerebbe il Toro dopo 6 anni.