Tuttosport: “Belotti premia il Toro da derby”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Nel giorno che segue il 204esimo derby della Mole, Tuttosport dedica un ampio approfondimento al pareggio della stracittadina torinese, il cui commento è il seguente: "Il Torino è perfetto, applicazione tenace del progetto tattico di Ivan Juric. La Juventus è un preoccupante scarabocchio di sbavature tecniche e mancanza di idee. Il pareggio un risultato giusto, che considerati i precedenti profuma di impresa per i granata (anche meritevoli ai punti di qualcosa in più) e che complica la classifica bianconera, al termine di un derby forse non bellissimo tecnicamente ma intenso, sempre in bilico e combattuto". Il quotidiano, nell'edizione odierna, elogia quasi tutti (non Milinkovic-Savic: responsabile di "un’altra incertezza che ha penalizzato il Toro") i componenti della formazione granata, a partire da uno splendido Glieson Bremer, a cui viene dato 8 nelle pagelle: "Un gigante. Ha di nuovo annullato, come aveva fatto con la Fiorentina, Vlahovic". Molto bene anche la catena di sinistra del Toro, da dove è arrivato il cross per il gol dell'1-1 di Belotti: "Proprio la fascia sinistra è stata il punto di forza del Torino. D’altra parte spesso gli uomini di Juric costruiscono su quel lato per arrivare al tiro oppure al cross per sfruttare poi la fisicità di Singo che chiude sul secondo palo. Al terzetto formato da Rodriguez, Vojvoda e Mandragora, si aggiungeva spesso anche Lukic". Infine, ovviamente non può mancare il commento alla prestazione di Belotti: "Rieccolo, il Gallo. Che prodezza, rete d’attaccante d’altri tempi. La sua è stata una partita anima e cuore".