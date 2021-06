Tuttosport: “Belotti vale 34 milioni”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna di Tuttosport si legge un'indiscrezione di mercato legata alla valutazione del Gallo Belotti, il quale, secondo Cairo, varrebbe 34 milioni. E' questo ciò che è stato recapitato ad alcuni intermediari del Milan che si sono fatti avanti per l'attaccante granata. Questa la situazione: "Dopo la Roma, pure i vertici rossoneri si sono sentiti chiedere più di 30 milioni: 34. Troppi tanto per il Milan quanto per i giallorossi, date la scadenza del Gallo e la sua oggettiva situazione nel Torino di Cairo. La Roma a oggi è a corto di liquidità spendibile, si sa. E il Milan sta poco meglio, pur in Champions. E i sondaggi della Juve? Ecco l’ultimo ipse dixit di Cairo, 9 giugno: «Mi sembra lunare anche solo la prospettiva. Qualora me lo chiedessero, mai nella vita!». Benedetto il mondo se però, in questo ultimo mese e mezzo, avesse anche solo smozzicato una roba tipo: comunque io voglio tenerlo. Niente: a differenza degli anni scorsi, non lo ripete più. Ci penserà Vagnati. Ma scommettiamo che presto o tardi tornerà a dirlo? O perché nessuno gli offrirà abbastanza, oppure soltanto per poter poi aggiungere: io vorrei tenerlo, ma il Gallo ci sta facendo capire di non essere più molto motivato… E allora Cairo proporrà anche uno sconticino, pur di incassare: ma sarà sufficiente perché la coscienza del suo portafoglio non finisca da uno psicanalista? Altrimenti se lo porterà avanti sino al ’22, Belotti, contando anche sull’effetto Juric per tentare in extremis un rinnovo salva- patrimonio".