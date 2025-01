Tuttosport: “Beto-Everton: è addio. Pronta nuova offerta Toro”

L'infortunio di Calvert-Lewin (stiramento al tendine del ginocchio) non cambia il futuro di Beto: l'attaccante portoghese lascerà l'Everton. "Lo stesso Beto (che ha già l’accordo col Toro), al termine dell’ennesimo confronto con il tecnico e i dirigenti, ha confermato con forza l’intenzione di andarsene. Alla luce di questi faccia a faccia, i dirigenti dell’Everton si sono messi alla caccia di una punta" si legge sul quotidiano. Il club inglese per cedere il proprio giocatore chiede 20 milioni: il Torino ha offerto per ora 15 milioni. A 18 si potrebbe chiudere per un prestito con obbligo di riscatto.