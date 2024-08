Tuttosport: “Borna Sosa, si!”

l'edizione odierna di Tuttosport tra i vari argomenti affrontati si è focalizzata sull'acquisto di Borna Sosa. "Paolo Vanoli ha finalmente il suo esterno sinistro: Borna Sosa. La svolta nella trattativa, come narrato su queste colonne, era arrivata nella giornata di mercoledì, con Davide Vagnati che era riuscito a trovare l’accordo con l’Ajax per il prestito con diritto di riscatto (fissato a 7 milioni) del croato: qualche nuovo contatto si è registrato nelle ore successive per sistemare gli ultimi dettagli dell’accordo e infine, ieri mattina, l’esterno è salito su un aereo per l’Italia atterrando a Malpensa poco dopo le 9".