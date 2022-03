Tuttosport: “Cairo apre uno spiraglio per Belotti e monitora Milik”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Le parole di Urbano Cairo rimbalzano anche su Tuttosport, che si concentra sul rinnovo di Andrea Belotti. "Di spiraglio in spiraglio" scrive il quotidiano, sottolineando come per la prima volta il presidente abbia risposto con un "Vediamo" alla possibilità di rinnovo del capitano. E nel frattempo la società sonda il terreno per valutare le possibili alternative in attacco, qualora il Gallo prendesse altre vie. A quanto riporta Tuttosport, il Torino starebbe valutando Arkadiusz Milik, punta polacca: "I granata sono tornati a prendere in seria considerazione il profilo dell'ex Napoli, ora in Francia all'Olympique Marsiglia. Dove continua a segnare, come suo solito e come raccontano i 20 centri stagionali a fine marzo, ma dove i rapporti con il tecnico Sampaoli e con la piazza non sono certo idilliaci. In virtù di questo scenario, il club granata monitora la possibile occasione".