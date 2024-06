Tuttosport: “Cairo: «Fatti passi avanti A breve ci sarà l’annuncio»”

L’edizione odierna di Tuttosport riporta le parole di Urbano Cairo in merito alla vicenda riguardante il nuovo allenatore. Su Vanoli è presente una clausola da un milione per liberarlo dal Venezia e il patron granata in questi giorni sta...

L'edizione odierna di Tuttosport riporta le parole di Urbano Cairo in merito alla vicenda riguardante il nuovo allenatore. Su Vanoli è presente una clausola da un milione per liberarlo dal Venezia e il patron granata in questi giorni sta trattando con i lagunari. "Siamo in dirittura. Stavolta per davvero, Urbano Cairo, intervenuto sul palco della Milano Football Week, ha aperto la porta del Toro a Vanoli. «Ci sono stati passi in avanti, ci siamo, a breve annunceremo il nuovo allenatore». Un’affermazione perentoria che sembra indicare un accordo vici- no con il Venezia dopo le numerose trattative sul nodo della clausola. Il braccio di ferro, dunque, sembra concluso. I veneti volevano soldi, non contropartite, e senza sconto".