Tuttosport: “Cairo, finalmente la prima mossa: fatta per Casadei”

Dopo giorni di trattative, il Torino ha chiuso il primo colpo di questo mercato invernale: è fatta per Cesare Casadei. Il club granata ha battuto la concorrenza della Lazio che nelle ultime ore aveva provato a sorpassare il Torino: "I granata hanno offerto al Chelsea 11 milioni più il

40 per cento di un’eventuale cessione futura. A convincere i londinesi è stata, anche, la decisione di Urbano Cairo di pagare subito la cifra pattuita, a differenza di Claudio Lotito che voleva spalmarla su tre rate. Fondamentale, anche, la volontà di Casadei, che ha preferito il Torino alla Lazio perché in granata ha la certezza (o quasi) di una maglia da titolare e dal prossimo anno può diventare l’erede di Ricci" si legge sul quotidiano. Attesa per oggi l'ufficialità.