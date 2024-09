Tuttosport: “Cairo, li senti i cuori Toro?”

L’edizione odierna Tuttosport, tra i vari argomenti trattati, si concentra sull'impatto dei due ko consecutivi per i granata: "Due sconfitte in una settimana richiedono correzioni da parte di Vanoli e rilanciano la contestazione nei confronti di Urbano Cairo, non più fuori dallo stadio (solo uno striscione davanti alla tribuna), ma intensa e ripetuta all'interno via via che andava prendendo forma la vittoria della Lazio, la prima fuori casa in campionato però la seconda consecutiva considerato anche il 3-0 rifilato alla Dynamo Kiev mercoledì in Europa League. Il Toro sabato è atteso da una nuova trasferta milanese, stavolta contro l'Inter dopo il buon pareggio ottenuto nella prima giornata di campionato con il Milan. I granata si presentano a San Siro con gli stessi punti dei campioni d'Italia, ma è ovviamente un dato che non deve illudere: servirà una prestazione intensa e senza sbavature, sulla falsariga di quella con l'Atalanta, per capirci".