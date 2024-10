Tuttosport: “Cairo, vuoi rischiare la B?”

"Cross per Luperto, con Cairo che in area lo guarda immobile, torre per Palomino, perso da Vagnati, e pareggio del Cagliari, 4 minuti prima del gol vittoria: la sconfitta del Torino è venuta a galla così, domenica - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - C’era una volta la difesa del Torino: appena 5 mesi fa. Era la quarta miglior retroguardia del campionato (ora è la quintultima), con il pur altalenante Milinkovic capace di collezionare 18 clean sheet, uno in meno del recordman, l’interista Sommer". E in conclusione: "Addirittura 9 reti subite in 3 partite, contro Lazio, Inter e i sardi. E 14 in 8 giornate: una difesa da zona retrocessione".