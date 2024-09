Tuttosport: “Cappuccino e contestazione al Grande Torino”

Vanoli apre le porte del Grande Torino. Questa mattina allo stadio granata la squadra di mister Vanoli affronterà in un'amichevole in famiglia con la Primavera del Toro, porte aperte dalle 9, ma l’inizio dei lavori sul campo è previsto per le 10. Non mancherà la contestazione al patron granata Urbano Cairo, come successo in occasione dell'ultima gara di campionato: "Non sono bastati i giorni trascorsi dalla cessione di Bellanova a placare la rabbia, non sono bastati neppure i buoni risultati di questo avvio di stagione, tra Coppa Italia e campionato: quel malcontento che da tempo serpeggiava nell’ambiente granata è ora esploso con tutta la sua forza" si legge tra le pagine del quotidiano.