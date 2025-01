Tuttosport: “Casadei-Beto: allarme rosso”

L’edizione di Tuttosport analizza il mercato in entrata del Torino, evidenziando lo stallo nelle trattative per Beto e Casadei. Per l'attaccante ex Udinese, le distanze tra Torino ed Everton restano significative e non lasciano prevedere sviluppi positivi a breve. Riguardo a Casadei, la situazione è ancora complessa, con differenze economiche tra le offerte del Torino e le richieste del Chelsea, sebbene meno marcate rispetto al caso Beto. La vera complicazione per il Torino arriva dalla Lazio, che ha rilanciato con una nuova offerta più alta: 15 milioni tra parte fissa e bonus, più facili da maturare, oltre a una percentuale sulla rivendita, mentre il Torino aveva offerto 11-12 milioni con il 40% sulla rivendita. Ora, il presidente granata Urbano Cairo dovrà aumentare l’offerta per cercare di recuperare il terreno perso.