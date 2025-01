Tuttosport: “Casadei, l’intrigo con il Chelsea”

Il Torino osserva Cesare Casadei. Il centrocampista classe 2003, in forza al Chelsea, non sta trovando molto spazio in blues, se non nelle gare di Conference League. Vagnati lo vorrebbe portare in granata, ma la trattativa non è semplice."Il dt, consapevole di non poter chiederlo in affitto con diritto di riscatto (una piattaforma contrattuale che il Chelsea non vuole considerare sia per non rischiare di perdere il controllo di Casadei sia per i vincoli legati al numero massimo di prestiti stagionali), si è dunque mosso proponendo un acquisto a titolo definitivo (intorno agli 8 milioni), lasciando il diritto di recompra ai londinesi a giugno (il Chelsea tornerebbe in possesso del cartellino del ragazzo a fi ne stagione, restituendo al Torino la cifra spesa e gli stipendi pagati)".