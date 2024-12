Tuttosport: “Ciamma e Njie: altri segnali che Cairo vuole vendere?”

Nelle pagine dedicate al Torino di Tuttosport si legge un'analisi molto dettagliata della situazione societaria del Torino. In particolare, il quotidiano pone l'attenzione sui contratti dei vari dipendenti, a partire da Vagnati e Ludergnani, il cui contratto è in scadenza e non è ancora stato rinnovato, passando dal mercato (in cui non si hanno certezze), e arrivando fino ai giocatori, con le varie scadenze tra Vojvoda, Linetty e il focus, soprattutto, sui giovani gioiellini, Ciammaglichella e Njie, che hanno ancora i vecchi contratti della Primavera. Il quotidiano dedica righe anche al ricordo di Sergio Giunta, storico massaggiatore della squadra granata, scomparso nella giornata di ieri, 18 dicembre, all'età di 75 anni. Spazio anche alle parole di Maripan e alla sconfitta della Primavera di Tufano per 1 a 0 contro il Lecce dell'ex Giuseppe Scurto.