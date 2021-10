Tuttosport: “Cipolla giarratana e birra scura: il Toro è pazzo di Juric”

Le ultime sul mondo granata dai quotidiani odierni

Ivan Juric è il nuovo condottiero del Torino. Con questo spirito Tuttosport presenta il tecnico croato. Si legge: "Amante delle cene di qualità insieme alla moglie Irena come delle serate al pub con gli amici. «Si è presentato al nostro bancone la sera dopo il pareggio con la Lazio e ha ordinato una Murphy’s Stout, birra scura irlandese di personalità: in genere o la ami o la odi – racconta Marco, cameriere del Six Nations Pub di corso Vittorio Emanuele II –. In tv stavamo trasmettendo una partita, ma non l’ha degnata di uno sguardo: era qui per rilassarsi e per svagarsi a fine giornata». Un’abitudine consolidata dopo ore di analisi video e di esercizi tattici dietro le famigerate vele del Filadelfia. Per andare alla scoperta della sua nuova casa anche attraverso i piaceri della cucina".