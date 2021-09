Tuttosport: “Col Sassuolo Pjaca rischia di perdere il posto”

Le pagine dei principali quotidiani in edicola dedicate al Torino

Dopo aver ripreso le parole di Zima, Praet e Brekalo in conferenza di presentazione, su Tuttosport si passa ad analizzare le varie possibilità in trequarti, con un occhio alla situazione Marko Pjaca. "Finora 245 minuti con la maglia granata. Fatti di alti e bassi, come la sua intera carriera" scrive il quotidiano. Il croato, dopo un precampionato in vista, è sembrato meno determinante. "Per il Toro resta un elemento di valore e la stima di Juric è rimasta immutata, ma c'è Brekalo che scalpita". Non al sicuro nemmeno Linetty, che ancora non ha convinto da trequartista. "Col Sassuolo può spuntarla l'ex Wolfsburg, proprio per permettere a Pjaca di ritrovare la brillantezza".