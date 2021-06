Tuttosport: “Con Juric al Toro può tornare Ljajic”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Tuttosport questa mattina propone un approfondimento sui movimenti di mercato del Torino. Si inizia dalla porta con la trattativa per portare Etrit Berisha all'ombra della Mole che sembra ormai data per fatta, l'albanese in arrivo dalla Spal farà coppia con Vanja Milinkovic-Savic fresco di rinnovo. Invece l'altro portiere granata granata, Salvatore Sirigu, viene dato vicino all'uscita, con il Cagliari pronto a prendere l'estremo difensore sardo che potrebbe così chiudere la carriera nella sua terra d'origine.

Il quotidiano piemontese scrive anche di un'altra suggestione per il mercato granata, si tratta del ritorno di Adem Ljiajic. Per il trequartista serbo però pesa parecchio l'ingaggio elevato da circa 3 milioni che percepisce attualmente al Besiktas e anche il modo in cui se ne andò dal Torino. Questi motivi fanno sì che Ljajic difficilmente possa tornare davvero a vestire i colori granata. Sempre per quanto riguarda la trequarti l'ultima idea in casa Toro è il giovane talento del Real Madrid Marvin Park. Il classe 2000 quest'anno è riuscito a ritagliarsi ben 4 presenze in prima squadra con i blancos, due delle quali da titolare.