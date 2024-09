Tuttosport: “Contestazione senza fine”

"Il primo dicembre Urbano Cairo arriverà a 7.030 giorni di presidenza: esattamente come il grande, indimenticabile Orfeo Pianelli, fino a ora il presidente più longevo in 118 anni di storia del Torino - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - Mancano 89 giorni. Poi, il 2 dicembre, Cairo diventerà in solitudine il recordman assoluto: però anche per il numero di derby persi in 19 anni, 23 su 30 con una sola striminzitissima vittoria, evidentemente necessaria soltanto per esigenza di proverbio, l’eccezione che conferma la regola". E in conclusione: "Intanto i Resistenti Granata, associazione di tifosi da sempre molto critica con Cairo, annunciava una nuova mobilitazione. Mentre dai gruppi organizzati della Maratona unita veniva rilanciata l’intenzione di organizzare una nuova vibrante contestazione popolare in occasione della prossima partita, Torino-Lecce, dopo la sosta, domenica 15 alle ore 15. Sulla stessa lunghezza d’onda come già a Torino-Atalanta anche la curva Primavera, naturalmente. Altro slogan buono per tutte le anime della tifoseria: «Contestazione senza fine! Cairo, vendi!»".