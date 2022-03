Tuttosport: “Contro il Genoa ancora spazio a Berisha, ballottaggio Izzo-Zima”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Date le sicure assenza di Djidji, Pellegri e Sanabria, il Toro si presenta a Genova stasera con alcune certezze e qualche dubbio residuo di formazione, come riportato sulle pagine odierne di Tuttosport: "Detto degli assenti, queste sono invece le idee su alcuni potenziali protagonisti stasera dalle 21 a Marassi. «Izzo si è sempre allenato alla grande ed è giusto che sia in concorrenza per una maglia da titolare (con Zima mentre a sinistra il ballottaggio è tra Buongiorno, dall’inizio con l’Inter, e Rodriguez ndr). Berisha o Milinkovic? Gioca Berisha», stabilisce il tecnico che affida una nuova maglia da titolare all’albanese - protagonista di un paio di parate importanti contro l’Inter - nonostante Milinkovic-Savic si sia lasciato alle spalle il problema al pollice della mano destra. Quindi Juric parla dei suoi connazionali: «Pjaca sta bene, nelle ultime partite ha giocato Brekalo, al quale è mancato solo il gol, perché utilizzo l’uno o l’altro, però Marko sta bene»".