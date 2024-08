Tuttosport: “Daniliuc sì, Gosens…ci pensa”

Continua il mercato del Torino, che deve fare i conti con i rinforzi per il reparto difensivo. "Se però Vanoli non aveva concorrenti, avendo già dato la parola a Cairo e Vagnati, su Gosens la situazione è diversa. L’ex di Atalanta e Inter tornerebbe volentieri in Italia e il Toro è una soluzione che gradisce, però l’Union non è intenzionato a procedere con altri sconti, dopo aver pagato il giocatore 15 milioni (versati all’Inter). Il rischio è che la situazione di stallo, quel passo che ancora va compiuto dai direttore tecnico Vagnati per prendere il forte uomo di fascia, possa favorire l’inserimento di una concorrente .Con la Salernitana di Petrachi, ex uomo mercato del Torino adesso chiamato a risollevare i campani, è entrato nel vivo un discorso per Daniliuc. Di proprietà della Salernitana che nella passata stagione, a gennaio, lo ha mandato in prestito al Red Bull Salisburgo".