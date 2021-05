Tuttosport: “E’ Vojvoda l’uomo del destino granata”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

La vittoria di ieri sera, come riporta Tuttosport, è stata fondamentale per il Torino, sia ai fini della classifica, sia per ricordare al meglio la memoria degli Invincibili in questo 4 maggio. L'uomo copertina è ovviamente Vojvoda , decisivo nella gara di ieri, che ieri ha commentato così la sua partita: "Nicola in settimana mi chiedeva questo movimento perché ci ha spiegato che gli emiliani hanno preso tanti gol con un taglio sul secondo palo. E anche se a quel punto della partita ero un po’ stanco ho pensato al suo consiglio e mi sono buttato in avanti senza pensarci su. E’ andata bene, aveva ragione il mister". Il kosovaro sembra totalmente immerso nel mondo granata, simboliche le sue parole sul Grande Torino: "Conosco la storia del Grande Torino dal primo giorno in cui sono qua, li onoreremo perché è una cosa importante, so che aveva dieci giocatori della Nazionale". Tutto il gruppo, in tal senso, sembra molto legato, sia al mondo granata che ai tifosi. Queste le parole di Baselli su Instagram: "Con il

cuore. Per gli Invincibili". Queste quelle di Sirigu: "La visita dei tifosi ci ha fatto bene, ci ha caricato e fatto sentire la loro vicinanza che ci mancava. In questo modo abbiamo ritrovato la normalità di cui avevamo tanto bisogno. E domani, alla ripresa, al Fila faremo qualcosa per ricordare il Grande Torino". Parole significative della coesione del gruppo e dell'attaccamento arrivano anche dal DS Vagnati: "Venire ad incitare la squadra in un momento di difficoltà è stato davvero molto importante per noi. Siamo scesi in strada per loro, per dimostrare che ci ha fatto tanto piacere questa vicinanza. Abbiamo sentito molto l’assenza dei nostri tifosi, ma i ragazzi sono contenti e motivati, l’applauso che abbiamo riservato loro era molto sentito. Il grande Torino è la squadra degli italiani, purtroppo non potremo salire al colle, ma onoreremo la loro memoria al Filadelfia nel miglior modo possibile". Ma l'uomo che ha riportato i valori del Toro e gli ideali granata nello spogliatoio non può che essere Davide Nicola, fautore del cambio di marcia dopo la gestione Giampaolo, che ieri ha commentato così la gara e il rapporto con i tifosi, dopo aver sentito le parole di Luca, il ragazzino che aveva scritto il famoso tema sul Torino riportato poi dallo stesso allenatore sul proprio profilo Instagram: "Mi fa piacere sentire il suo messaggio: con la presenza dei tifosi è tutto diverso, anche il calore che ci ha trasmesso la gente al Filadelfia è stato fondamentale". Il gruppo c'è, è immerso nel Mondo Toro e oggi, dopo la vittoria di ieri sera, i ragazzi parteciperanno alle celebrazioni del 4 maggio, più sereni dal punto di vista della classifica, più vicini che mai al Mondo Toro.