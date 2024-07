Tuttosport: “Erlic è più vicino al Toro ma spunta anche il nome di Nastasic”

Sulle colonne di Tuttosport questa mattina viene dedicato grande spazio al mercato del Torino. Uno dei principali obiettivi del DT granata Davide Vagnati è quello di riuscire a trovare a stretto giro di posta dei rinforzi per la difesa. Dopo le partenze di Buongiorno, Djidji, Rodriguez e Lovato è fino ad ora arrivato solamente Saul Coco e per questo Vanoli attende nuovi innesti per non rimanere troppo scoperti in un reparto molto importante come quello arretrato (tenendo conto anche dei problemi che continuano ad affliggere l'infortunato Schuurs). Il nome che - secondo il quotidiano piemontese - ad oggi è più vicino al Toro è quello di Martin Erlic che è in uscita dal Sassuolo dopo la retrocessione in Serie B. Un altro nome seguito dai granata è quello dello svincolato Matija Nastasic che conosce bene il campionato italiano avendo già giocato anche per la Fiorentina.