Tuttosport: “Erlic insieme ad Hajdari”

Continuano le manovre di mercato del Torino sul mercato. Gli interventi verranno fatti anche nel reparto arretrato, visto l'addio di Alessandro Buongiorno."In rosa c'è Saba Sazonov, ma dargli troppe responsabilità al secondo anno in granata rischierebbe di bruciarlo. Così prende quota Erlic, un centrale purissimo, proprio il tipo di giocatore che immagina Vanoli se non dovesse poter contare a stretto giro su Schuurs. Si sono fermati, in compenso, i negoziati col Lugano. E verosimilmente riprenderanno nei prossimi giorni, visto che la volontà di Albian Hajdari è quella di vestire la maglia del Toro".