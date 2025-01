Tuttosport: “Everton, infortunio per Calvert-Lewin. E adesso Beto…”

Il quotidiano Tuttosport concentra la propria attenzione sul mercato del Torino: al 26 gennaio il club granata non ha ancora ufficializzato operazioni in entrata. In particolare le preoccupazioni del giornale si rifanno alla carenza in attacco, causata da un attendismo eccessivo della coppia Cairo-Vagnati. L'obiettivo principale per sostituire Zapata (infortunato dal 7 ottobre) era Beto, attaccante che nell'Everton ha trovato poco minutaggio. Adesso però in Inghilterra la situazione si è complicata: dopo l'infortunio di Broja, che ha messo l'albanese fuori dai giochi per tutta la stagione, durante Brighton-Everton (vinta poi dai secondi per 0 a 1), l'attaccante brasiliano è subentrato a Calvert-Lewin, uscito molto dolorante dal match. "Per la punta di riferimento dell’Everton c’è ora il rischio concreto di un lungo stop: possibile lesione del tendine del ginocchio destro" riporta Tuttosport sulle condizioni dell'inglese. Con Broja e Calvert-Lewin infortunati, Beto diventa di fatto l'unico attaccante a disposizione dell'Everton, fatto che rende quindi molto più complicato trattare per un'eventuale acquisto del giocatore.