Tuttosport: “Fermo da circa 10 mesi, Edera torna ad allenarsi”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Il protagonista sulle pagine di Tuttosport è Simone Edera, giocatore granata fermo da circa 10 mesi per un grave infortunio al ginocchio. "Ex giovane virgulto del vivaio granata, rinascerà a primavera. La fortuna, nella passata stagione, gli ha tirato uno schiaffone in faccia: girone di ritorno da urlo con la Reggina, condotta verso una comoda salvezza. Ma proprio nel momento in cui poteva far festa con gli amaranto ecco la mazzata: il 7 maggio, durante la gara contro il Lecce, il prodotto del vivaio del Toro si rompe in un colpo solo il legamento crociato, il collaterale mediale e il tendine rotuleo del ginocchio destro". Edera sta fremendo per tornare ad allenarsi con i compagni. Ivan Juric spera di poterlo aggregare al gruppo già nei prossimi giorni, ma al momento una data precisa non c'è ancora. "Inevitabile, dunque, la prudenza: una ricaduta, infatti, rischierebbe di mettere seriamente a repentaglio la carriera, per cui il Toro affronta il tema coi piedi di piombo".