Tuttosport: “Fine della pena ma la squadra e la società sono da rifondare”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

L'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina critica ampiamente il campionato del Torino, terminato ieri con l'1-1 casalingo contro il Benevento. Il quotidiano piemontese sottolinea che in questa stagione la squadra granata ha avuto il peggior rendimento di sempre in casa con sole 3 vittorie tra le mura amiche e che in generale le 7 vittorie in tutto il campionato sono un numero così basso come mai non si era visto. Anche la difesa è sotto accusa dato che solamente nella stagione 1949/50 sono stati presi più gol.