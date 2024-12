Tuttosport: “Gli ex granata contro Cairo: ‘Siamo arrivati al punto più basso'”

Nell'edizione odierna del quotidiano troviamo un'intervista a due ex granata, Giorgio Bresciani e Pasquale Bruno: "Venda il Toro! Siamo arrivati ad ascoltare i tifosi bianconeri che cantano per invitarlo a rimanere: il punto più basso. Come gira le frittate lui, nessuno! La contestazione non finirà, se vorrà restare a dispetto di tutto e tutti. Chi insegna i valori granata? Quegli insulti a Superga sono lo specchio dell'assenza di punti di riferimento." Tuttosport infine dedica una pagina anche alla situazione dei granata in vista di gennaio, dove sarà necessario acquistare una prima punta: "Trattativa Toro-Arnautovic, altri contatti in settimana. L'Inter disposto a darlo praticamente gratis, in ballo un contratto fino al '26".