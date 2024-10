Tuttosport: “Gol sotto la Maratona, emozione pazzesca”

L'eroe della serata di venerdì 25 ottobre è Alieu Eybi Njie, svedese classe 2005 canterano del club granata. Vanoli l'aveva già lanciato in altre gare, concedendogli qualche diversi minuti di gioco. Ieri però Njie ha segnato la prima rete con la maglia dei grandi, nel calcio che conta. "La serata di ieri, c’è da scommetterci, Njie la ricorderà per tutta la vita: d’altronde chissà quante volte ha sognato un gol in Serie A, in uno stadio pieno, con i tifosi impazzati di gioia. A volte capita che i sogni diventino realtà, ma è necessario metterci del proprio perché ciò avvenga e l’attaccante svedese ci ha messo tanto del suo per far sì che quel desiderio non rimanesse tale ma si concretizzasse: dopo il duello aereo con Dossena, non ha pensato neanche per un attimo che quel pallone fosse perso, lo ha rincorso e dopo l’appoggio corto di Braunoder verso Audero, è andato a prenderlo con voglia e grinta, ha anticipato il portiere avversario, ha resistito anche alla tentazione di cadere dopo il lieve contatto con i guantoni dell’estrmeo difensore avversario e lo ha calciato in fondo alla rete".