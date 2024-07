Tuttosport: “Gosens flirta con Zapata, e il Toro alza il pressing”

"Un like a un post su Instagram non equivale certo alla firma su un contratto, ma un significato importante lo può comunque avere" - esordisce Tuttosport nell'edizione odierna. Prosegue il quotidiano: "Gosens e Zapata sono amici dai tempi dell’Atalanta e anche in questi giorni, in cui la trattativa per portare il tedesco alla corte di Paolo Vanoli è entrata nel vivo, i due si sono sentiti e hanno parlato del Torino". In conclusione: "A breve sono previsti nuovi contatti tra Davide Vagnati e l’agente del calciatore, oltre che con lo stesso Union Berlino, per cercare almeno un avvicinamento tra le parti che servirà poi ad arrivare all’ok definitivo".