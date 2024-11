Tuttosport: “I tormenti di Vanoli”

Nell'edizione odierna del quotidiano troviamo un'intervista a Antonino Asta, ex calciatore granata: "Ai giocatori in vista del derby dico di guardare la classifica: infliggere la prima sconfitta in campionato alla Juve sarebbe una vera goduria. Le persone vivono per questo derby. Vanoli non va toccato per nessuna ragione al mondo. Penso che abbia idee e spirito per venire fuori da questa situazione. Red Bull? non so, però c'è voglia di qualcosa in più". Tuttosport dedica anche due pagine proprio al derby della Mole e su come arrivano i granata: "Il derby che con Cairo è una maledizione può rappresentare l'occasione di ripartenza per i granata. Adams resta in dubbio: il tecnico valuta se insistere con il 3-5-2 o passare al 3-5-1-1 con Vlasic dietro Sanabria. Cinque ko su sei in campionato, i dubbi sul modulo da adottare, le voci (non confermate) di una panchina a rischio: il tecnico cerca l'uscita dalla tempesta".