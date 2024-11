Tuttosport: “Il 24 una marcia di tutti per la svolta del Toro”

L'edizione odierna di Tuttosport parla della situazione attuale dei granata, al momento in crisi di risultati: "In tanti da tempo volevano dar via a un corteo pacifico, unitario e di speranza prima della partita con il Monza. Anche la società si aspetta la reazione e una vittoria e per Cairo e Vagnati Vanoli non è in discussione. Anche Ilic e Njie ko: niente nazionale. Con Ricci e Adams le defezioni sono 4: per il Monza è a rischio soprattutto il serbo. Gabellini, il bomber della Primavera nelle mani di Vanoli. E' costato 100mila euro: contratto rinnovato fino al '28 dopo le prime convocazioni: Sogna l'esordio in A. Il centravanti vuole imitare l'amico Njie, che ha già segnato un gol da tre punti"