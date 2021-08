Tuttosport: “Il flop dei 3mila: il Toro con il pubblico più scarso di A”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Su Tuttosport si punta l'attenzione sul calciomercato: da Pobega allo scambio Izzo-Walukiewicz. Si parla anche di pubblico, però. I 3mila spettatori di fede granata di Torino-Atalanta hanno lasciato il segno. Si legge: "Poche, però, le unità presenti allo stadio in una gara di cartello dopo un’astinenza così lunga. Se è vero che la capienza del Grande Torino è di 28.177 posti - al netto delle restrizioni anti-Covid (capienza massima al 50%) - il dato di pubblico relativo a Toro-Atalanta (appunto 3.475 spettatori, il peggiore del sabato di A, ma anche di ieri: persino ad Empoli, con 3.655 persone al piccolo Castellani da 16.800 seggiolini, sono riusciti a fare meglio, come in tanti stadi di B) è uno sberlone alla società. Il distacco dal club è evidente, il clima di insoddisfazione per la gestione Cairo ha raggiunto una soglia insopportabile".