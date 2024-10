Tuttosport: “Il Grande Torino, il museo. Ma il Torino che cosa fa?”

L'edizione odierna di Tuttosport tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sulla vicenda legata al Museo del grande Torino . A seguire le parole del quotidiano: "Ma in tutto questo, una buona volta, il Torino Fc che cosa fa? Ecco, sì, appunto, è proprio il momento di chiedercelo di nuovo: che cosa fa il Torino Fc per il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata da trasferire al Filadelfia, come da obblighi statutari della Fondazione (ente pubblico/privato) che gestisce il centro sportivo, a sua volta affittato per gli allenamenti al Torino stesso, a sua volta facente parte della Fondazione di cui sopra, a sua volta in cerca di una soluzione da un anno, due, tre, cinque, sette, dieci, quindici e via enumerando? Ordunque: che cosa ha fatto e che cosa sta facendo il Torino Fc?".