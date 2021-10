Tuttosport: “Il metodo Juric inizia a prendere forma”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"L’aveva quasi invocato alla vigilia come una formula magica, il risultato positivo da centrare per allineare alla bontà del lavoro svolto il conto numerico - queste le parole iniziali che si leggono tra le pagine di Tuttosport - . Ivan Juric prima di affrontare il Genoa voleva una cosa soltanto: superare i rossoblù per tornare a vincere dopo quattro partite e salire in classifica a quota 11". Il progetto del tecnico croato sta iniziando a prendere forma nel Toro. Sono cinque i punti fondamentali che Juric ha saputo mettere in atto: "le motivazioni, ha punto chi ha ritenuto necessitasse del bastone, ha integrato chi aveva bisogno della carota. I confronti individuali anche stimolati pubblicamente; il tecnico ha preso uno per uno i granata per indagarne la voglia di mettersi in discussione, con il Toro. Una proposta di gioco credibile e godibile. Il tecnico granata ha anche ritrovato un gioco che sul lungo periodo non può che premiare e infine la tifoseria si riconosce in questa squadra, alla prova dei fatti è convinta dal metodo Juric".