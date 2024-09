Tuttosport: “Il Toro blinda Ricci”

Nell'edizione odierna del quotidiano si parla del possibile rinnovo di Samuele Ricci e di altre dinamiche legate ai giocatori granata: "Rinnovo Ricci: 2029. Via alle trattative. Cresciuto con Juric, decollato con Vanoli, adesso cardine anche della nuova Italia di Spalletti. Samuele è una pietra preziosa sia per i tecnici, sia per Cairo. Il Torino e il centrocampista sono già d'accordo. Tra fine mese e l'inizio di ottobre gli incontri per il prolungamento. Linetty, con Vanoli è rinato: nuovi scenari. Ma tutto dipenderà dalle offerte del club. Le proposte del Torino erano state troppo basse. Ora si comincerà a trattare se no andrà via gratis. Prima dell'estate nessun accordo sul rinnovo. Gli altri in scadenza: Vojvoda ok, ora Ciammaglichella. Rivoluzione delle fasce, la sorpresa è Lazaro. Il mercato ha portato Pedersen e Sosa, ma la duttilità dell'austriaco continuerà a rappresentare una carta importante nel prosieguo della stagione".