Tuttosport: “Il Toro cerca due difensori, i nomi monitorati da Cairo e Vagnati”

Sulle colonne di Tuttosport viene dedicato anche oggi spazio al mercato del Torino. Cairo e Vagnati sono ancora impegnati nella ricerca di due difensori, con Hajdari del Lugano come obiettivo principale per piede sinistro. Becao è un'opzione gradita da Vagnati, ma il suo costo elevato e i recenti problemi fisici lo rendono difficile da valutare concretamente. Van Den Bosch dell'Anversa, giovane ma caro (7 milioni), e Hranac del Viktoria Plzen, anch'esso costoso (7-8 milioni), non sembrano essere soluzioni praticabili. Idzes del Venezia non entusiasma particolarmente. Nel frattempo, è stato ufficializzato l'arrivo del difensore norvegese Pedersen, proveniente dal Feyenoord e reduce da una stagione al Sassuolo retrocesso. Con la chiusura del mercato fissata al 30 agosto, Vagnati e Cairo sono a lavoro per completare il reparto difensivo e rafforzare la squadra.