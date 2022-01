Tuttosport: “Il Toro ci prova per Moro del Catania: su di lui anche il Sassuolo”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Se Pinamonti è uno dei nomi nel mirino del Toro, anche Luca Moro del Catania rappresenta un'alternativa alla quasi certa partenza di Belotti: sul giocatore, ci prova anche il Sassuolo, ma Moro ha già un trascorso in maglia granata, con la Primavera di Coppitelli per il torneo di Viareggio. Attualmente con la maglia del Catania - che potrebbe essere escluso dalla Serie C - il giocatore tornerebbe al Padova in caso di esclusione del club siciliano, quindi l'unica via percorribile per i granata è cercare di aggiudicarselo per la prossima stagione, complici anche le partenze di Zaza e Verdi. "Moro, dunque, rimane un’opzione per luglio. Rappresenterebbe - scrive Tuttosport - il profilo ideale per Juric: un classe 2001 che sa far gol non può che ingolosire un tecnico alla continua ricerca di soluzioni creative e virtuose". E con Ivan Juric il ragazzo potrebbe fare il salto di qualità, com'è successo tra le fila granata per Zima, Buongiorno e Warming, quest'ultimo per quel poco che ha giocato. E a fissarsi degli obiettivi è anche il presidente Cairo, che con il commento sotto un suo post in vacanza a Saint Moritz, lascia intendere che il Toro sia comunque una sua priorità: "Vi siete dati tre obiettivi da realizzare nel 2022? Vi consiglio di farlo, ma devono avere un elemento quantitativo per poter controllare durante l'anno se li state raggiungendo. Io l'ho già fatto: uno è personale, uno è riferito alla mia attività imprenditoriale e uno ovviamente riguarda il Toro". Ma l'obiettivo di tutti resta adesso la partita contro l'Atalanta, giovedì 6 gennaio, anche se il Covid sembra rubare la scena: 4 i positivi tra i granata, tra cui Verdi, e 1 tra le fila di Gasperini, ovvero Musso. Agli allenamenti del Torino si stanno facendo ogni volta i tamponi, e al momento non sembrano esserci nuovi contagi. Una buona notizia, quindi, dalla regia granata.