Tuttosport: “Il Toro ha bisogno delle invenzioni di Pjaca per animare il gioco”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Tre punti quasi sicuri visti i primi 30 minuti della formazione granata, poi l'espulsione di Singo cambia la partita e l'Empoli riesce a strappare un punto all'Olimpico Grande Torino. Sull'edizione odierna di Tuttosport troviamo anche le pagelle del match: Pjaca, Pobega e Bremer i migliori granata in campo. 7 il voto ricevuto dagli autori dei due gol e da colui che ci è andato vicino. "Pjaca, gol da cineteca. Nella sua azione c’è tutto: scatto, dribbling, tiro e precisione. Pobega, segna il gol dell’illusione. Quel gol che poteva spianare la strada ad una vittoria facile, facile. E invece il Toro, come consuetudine, si è complicato la vita. Bremer, che cavalcata al 21’ della ripresa: per poco non sfiora il gol. E con il Toro in dieci ha raddoppiato le forze. Difende a attacca". Marko Pjaca - tra i tre - è il protagonista di oggi sulle pagine del quotidiano, in quanto dopo aver superato gli infortuni, è partito titolare contro la formazione toscana, mettendo a segno un supergol, ma al 32’ è stato sostituito per il rosso a Singo. "Il Toro ha bisogno delle sue invenzioni per animare il gioco che è pericoloso solo con le incursioni sulle fasce".