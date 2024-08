Tuttosport: “Il Toro offre un milione in più per Gosens, firma ad un passo”

Sulle colonne di Tuttosport oggi viene dedicato ampio spazio alle trattative del Torino con Robin Gosens che in questa fase di calciomercato rimane sempre l'obiettivo numero uno di Cairo e Vagnati. Il club granata ora sembra aver mosso il passo decisivo per riportare in Serie A l'esterno tedesco perché pare essersi deciso ad offrire un milione di euro in più all'Union Berlino per diminuire la distanza tra le parti e chiudere l'affare. L'intento del Toro sarebbe infatti quello di chiudere l'operazione per l'ex Inter e Atalanta entro la partita di domenica contro il Cosenza in Coppa Italia. La proposta granata per il cartellino di Gosens adesso può spingersi fino a 9 milioni di euro ed è attesa una risposta a breve da parte del club tedesco.