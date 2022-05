Tuttosport: “Il Toro punta Strefezza e Nandez se salta il riscatto di Praet”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Questa mattina Tuttosport analizza i movimenti di mercato in entrata e in uscita del Torino. Per quanto riguarda gli arrivi tutto dipende dai riscatti dei diversi giocatori che sono attualmente in prestito nella rosa granata. In caso di mancato riscatto di Praet, secondo il quotidiano piemontese, il Toro punterà a due nuovi innesti sulla trequarti che sarebbero stato individuati nei nomi di Strefezza e Nandez. Il primo gioca nel Lecce ma Vagnati lo conosce bene per il periodo in comune alla Spal. Il secondo invece è di proprietà del Cagliari ed era già stato cercato nella scorsa sessione si mercato invernale. Riguardo al futuro di Nandez molto dipenderà dalla permanenza o meno in Serie A della formazione sarda.