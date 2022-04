Tuttosport: “Il Toro si riprende Torino”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

La vittoria in casa al Torino mancava dal 10 di gennaio. Contro lo Spezia i granata sono scesi in campo per cambiare le sorti e per prendersi una rivincita sulla squadra di Thiago Motta. "Alla fine erano felici anche i fili d'erba - esordisce Tuttosport - Tutti i granata sotto la Maratona per ringraziare, dopo novanta minuti luccicanti e goduriosi". E sul tifo è intervenuto proprio Juric: "La nostra tifoseria ci ha mostrato e trasmesso positività sin dalla prima giornata. Sempre". A questo si aggiunge la soddisfazione per la crescita repentina di Seck e per le conferme di un Lukic in stato di grazia, ma anche il sollievo per aver potuto ritrovare Praet. Nel finale l'obiettivo sarà riconfermarsi su questi livelli.