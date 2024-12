Tuttosport: “Il Toro svolta su Arnautovic”

Nell'edizione odierna del quotidiano troviamo un focus a tutto tondo sul mondo granata, dal calciomercato alle scelte di formazione: "Nuove manovre di Vagnati per trovare un centravanti. Simeone al momento è irraggiungibile: il Napoli continua a pretendere 15 milioni. E per adesso neanche l'Everton apre al prestito di Beto. Allacciati i rapporti con l'entourage dell'austriaco, scivolato in coda nelle gerarchie dell'Inter. Può partire a gennaio, però chiede almeno 18 mesi di ingaggio. E' in scadenza e ormai a milano gioca pochissimo: Vagnati spera di convincerlo. Borna Sosa, la freccia che non torna indietro. L'esterno croato è uno dei grandi flop del mercato estivo. E' in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni. Appena 4 presenze da titolare. Vanoli ha trovato la formazione tipo, a Empoli potrebbero partire titolari gli stessi schierati contro Napoli e Genoa. Pellegri shock! Toro 4 crociati in soli 3 mesi. Maratona già quasi esaurita. Al derby nonostante la crisi".