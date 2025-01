Tuttosport: “Ilic verso il divorzio?”

L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma su Ivan Ilic, escluso dal derby della Mole a causa di un problema fisico. Un'assenza che ha lasciato un vuoto nella mediana granata, alimentando anche dubbi legati al mercato: “Il centrocampista classe 2000 è un pallino di Dejan Stankovic, tecnico dei russi. Il Toro, però, in questo momento non ha ancora ricevuto un'offerta ufficiale. La trattativa non è ancora di fatto iniziata, ma l'interesse dello Spartak è sicuramente reale. E Ilic non disdegnerebbe un trasferimento in Russia, dopo essere stato vicino allo Zenit in estate. L'uscita di una pedina come Ilic può accelerare tutti gli affari in entrata, ma naturalmente costringerebbe i granata a fiondarsi su un centrocampista in tempi rapidi”.