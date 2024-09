Tuttosport: “Intelligenza tattica e generosità, Walukiewicz si è già preso il Toro”

Tuttosport nella sua edizione odierna propone anche un focus su Sebastian Walukiewicz che si sta dimostrando un elemento importante per il Torino e anche domani sera in Coppa Italia contro l'Empoli (sua ex squadra) punta a confermarsi su alti livelli. A Venezia aveva rotto il ghiaccio subentrando per i minuti finali mentre poi contro Lecce e Verona ha giocato molto di più convincendo sia il tecnico Vanoli che tutto l'ambiente granata. Il centrale polacco si sta facendo apprezzare per le sue doti difensive e non solo, di lui piacciono infatti anche l'intelligenza tattica e la generosità nelle fasi di difficoltà del match. Per lui domani sera dovrebbe arrivare una nuova maglia da titolare per sfidare da ex l'Empoli in Coppa Italia e fare reparto ancora con Maripan e Masina, a causa degli infortuni di Coco e Vojvoda che non sono al meglio.