Tuttosport: “Juric aspetta Nandez”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Con la partenza di Baselli che è pronto per diventare un nuovo giocatore del Cagliari (riabbracciando il suo ex allenatore ai tempi del Torino Walter Mazzarri), ora i granata possono concentrarsi su Naithan Nandez. Il centrocampista uruguaiano è in uscita dalla società sarda e il club granata sta cercando l'affondo: "il Cagliari - scrive Tuttosport - chiede 2 milioni per il prestito oneroso di Nandez, con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni (ma obbligatorio in caso di approdo del Torino in Europa)". Per domani è previsto un incontro fondamentale tra i vertici dei due club. Se i granata non dovessero riuscire a chiudere con Nandez, l'alternativa sarebbe Amrabat che è in uscita dalla Fiorentina di Italiano con cui non sta trovando molto spazio (sono solo 214 i minuti collezionati in Serie A dal centrocampista marocchino che Juric conosce molto bene).