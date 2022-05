Tuttosport: “Juric vuole la conferma di Praet, Vagnati è già al lavoro”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Della sua importanza nello scacchiere granata si è già discusso diffusamente, ora è il momento di affondare il colpo. Juric vuole trattenere Praet a Torino, e il ds Vagnati ha già avviato i colloqui con il Leicester per il riscatto del giocatore belga, come riportato da Tuttosport: "Ci siamo, l’operazione Praet è scattata. Proprio in questi giorni, probabilmente anche in queste ore. Davide Vagnati ha sfruttato la trasferta del Leicester a Roma per la Conference League per riavviare i contatti con il club inglese e discutere il futuro di Praet. Le due parti, insomma, hanno cominciato a trattare. Juric, del resto, con il ds e con Cairo è stato perentorio: vuole la conferma del trequartista belga per dare seguito al suo lavoro. Ha la necessità di poter avere basi solide per costruire qualcosa di importante e dare l’assalto all’Europa. Praet, infatti, è considerato indispensabile e lo confermano i risultati. Con lui in campo la squadra convince, senza va incontro a risultati negativi, oltre ad abbassare notevolmente il tasso qualitativo della manovra. È vero che fisicamente non regala le certezze di altri, ma in questo il tecnico sa come comportarsi: lo gestisce negli allenamenti, lo consegna ai preparatori per un lavoro personalizzato affinché possa scendere in campo nelle migliori condizioni possibili. L’operazione Praet-bis è dunque iniziata".