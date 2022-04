Tuttosport: “La città ha deliberato. ‘Cairo, tu che fai?'”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

"Non si tratta di una promessa elettorale, ma di una delibera appena diventata ufficiale". Così Tuttosport definisce il Dup del Comune di Torino, ovvero il documento ufficiale che serve ad indicare gli obiettivi da raggiungere entro il 2024 e che è stato approvato dal Consiglio comunale. All'interno di esso, tra i vari progetti, ce ne sono anche diversi che riguardano molto da vicino il Torino Fc "Si dovranno sviluppare i progetti riguardanti il Torino Calcio, come il Museo del Grande Torino al Filadelfia o la Cittadella Granata, che va portata a termine e resa il luogo in cui si formeranno le future generazioni di giovani sportivi. Nel nostro progetto di Città c’è poi un tassello ulteriore di grandissima importanza: con il Filadelfia, anche lo Stadio Olimpico deve diventare la casa dei tifosi granata, italiani e sparsi in tutto il mondo". Nei piani del Governo comunale c'è quindi l'intenzione di portare a termine alcuni dei progetti più vicini al mondo granata, ma serve il contributo di Cairo, come spiega Tuttosport ("Con questo Dup, indirettamente la Città di Torino bussa anche alla porta di Cairo").