Tuttosport: “La Coppa Italia era un obiettivo da Toro”

L’edizione odierna di Tuttosport pone il focus sulla sconfitta del Torino contro l'Empoli di D'Aversa nel match di Copppa Italia: "Una botta pesante al morale dei giocatori e della tifoseria. Ma se proprio si doveva rischiare di perdere una partita, sarebbe stato meglio considerare assolutamente primario il passaggio del turno per poter andare avanti nella competizione e continuare a surfare sull'onda dell'entusiasmo, a costo di lasciare qualcosa sul tappeto a posteriori contro la Lazio. Proseguire in Coppa Italia era un obiettivo da Toro. Vincere il campionato, no, proprio no: non potrà mai esserlo, così come il raggiungimento a maggio del 2° posto, del 3° e via dicendo".