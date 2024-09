Tuttosport: “La fantasia di Vanoli per sbloccare il Toro”

Vanoli è abituato a cambiare e non è escluso che il tecnico granata possa variare più moduli durante la stagione: "Vanoli ha già piazzato una zampata indicativa proprio contro il Venezia: dal 3-5-2 al 3-4-3 a metà ripresa, per cercare di dare nuova linfa alla manovra, sorprendere gli avversari e schiodare lo 0 a 0 (Ricci sostituito da Sanabria al 61’), con ritorno al modulo tradizionale nel finale (Tameze per Adams al 77’). Ma anche la difesa a 4 è uno dei suoi must, non solo la retroguardia a 3: e pure in questo caso basta riesaminare le alternanze tattiche del suo campionato scorso, con promozione finale in A" si legge tra le pagine del quotidiano.